اسعار الدولار ترتفع بشكل ملحوظ

– اقتصادي

ارتفعت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي في التعاملات الصباحية لليوم الاربعاء.

وبلغت اسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية 155000 دينار.

بينما سجل سعر الشراء 154000 دينار مقابل 100 دولار.