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أسعار الذهب بعد أكبر تراجع شهري
اقتصاد
2026-08-19 | 03:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
347 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصادي
استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن مستوياتها المرتفعة التي سجلتها في الآونة الأخيرة، فيما يترقب المتعاملون صدور محضر الفيدرالي الأمريكي.
وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت
موسكو
، ارتفعت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.32% إلى 4348.57 دولار للأونصة، بعد انخفاضها بنحو 2% أمس الثلاثاء، حيث سجلت أكبر تراجع شهري.
وجاء ذلك خلافا للعقود الآجلة للذهب لشهر
ديسمبر
المقبل التي تراجعت بنسبة 0.54% إلى 4396.60 دولار للأونصة.
ورغم أن الذهب ينظر إليه باعتباره أداة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يضغط عادة على أسعار
المعدن
النفيس، مما يدعم الدولار ويجعل الأصول المدرة للعائد أكثر جاذبية للمستثمرين.
ومن المقرر أن يصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي محضر أحدث
اجتماع للجنة
السوق المفتوحة الاتحادية المسؤولة عن وضع السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم.
وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي إم إي" أن المتداولين يتوقعون حاليا احتمالا 65% أن يبقي
البنك المركزي الأمريكي
على أسعار الفائدة دون تغيير مقابل 35% لرفعها في سبتمبر 2026.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 62.99 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1717.03 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.3% إلى 1286.73 دولار.
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