أسعار الذهب بعد أكبر تراجع شهري

وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت ، ارتفعت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.32% إلى 4348.57 دولار للأونصة، بعد انخفاضها بنحو 2% أمس الثلاثاء، حيث سجلت أكبر تراجع شهري.وجاء ذلك خلافا للعقود الآجلة للذهب لشهر المقبل التي تراجعت بنسبة 0.54% إلى 4396.60 دولار للأونصة.ورغم أن الذهب ينظر إليه باعتباره أداة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يضغط عادة على أسعار النفيس، مما يدعم الدولار ويجعل الأصول المدرة للعائد أكثر جاذبية للمستثمرين.ومن المقرر أن يصدر ⁠مجلس الاحتياطي الاتحادي محضر أحدث السوق المفتوحة الاتحادية المسؤولة عن وضع السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم.وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي إم إي" أن ⁠المتداولين يتوقعون حاليا احتمالا 65% أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير مقابل 35% لرفعها في سبتمبر 2026.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 62.99 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1717.03 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.3% إلى 1286.73 دولار.