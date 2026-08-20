عالميا.. أسعار النفط ترتفع مع تصاعد مخاوف التصدير عبر هرمز

وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت ، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب الوسيط" لشهر سبتمبر المقبل بنسبة 0.20% إلى 86 دولارا للبرميل.فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج " " لشهر أكتوبر المقبل بنسبة 0.36% إلى 91.95 دولار للبرميل.وسجل الخامان ارتفاعا للجلسة الخامسة على التوالي اليوم الخميس، بعد أن سجلا عند التسوية أمس الأربعاء أعلى مستوياتهما منذ 24 ⁠يوليو 2026.ويعد حيويا لأسواق النفط فقبل اندلاع الحرب في ⁠28 فبراير الماضي، كانت الشحنات التي تمر عبر هذا الممر المائي تعادل حوالي خمس الاستهلاك العالمي، في حين أن التدفقات الحالية أقل بكثير مما كانت عليه قبل الحرب.