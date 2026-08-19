وارتفع سعر أونصة الذهب 3.4% إلى 4483 دولاراً، فيما صعدت الفضة 3.5% إلى 65.5 دولاراً للأونصة.وفي سوق العملات المشفرة، قفزت بتكوين 6.6% إلى 68.84 ألف دولار، بينما ارتفعت «إيثر» بأكثر من 9% إلى 2090 دولاراً.وتزامنت هذه المكاسب مع انخفاض مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بنحو 0.7%، في أكبر خسارة للعملة الأميركية خلال ثلاثة أسابيع.