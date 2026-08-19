انخفاض طفيف في أسعار الدولار امام الدينار

– اقتصادي

انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار في التعاملات المسائية لليوم الأربعاء.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 154750 ديناراً مقابل 100 دولار.

بينما سجل سعر الشراء 153750 ديناراً مقابل 100 دولار.

