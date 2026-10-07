الدولار يرتفع بشكل كبير.. 178 الفا في بغداد و180 الفا باربيل

ففي ارتفع سعر صرف الدولار امام الدينار الى 178 الفا لكل 100 دولار للشراء.اما في فقد بلغ سعر بيع الدولار امام الدينار 180 الفا والشراء 166 الفا و500 دينار لكل 100 دولار.وبحسب خبراء فان قيمة راتب الموظف انخفضت بنسبة 25 بالمئة بعد قرار الحكومة باعتماد سعر صرف الدولار 152 الفا.