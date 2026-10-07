بيان جديد من وزارة المالية بشأن سعر صرف الدولار امام الدينار

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "بناءً على قرار (544)، الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 / 10 / 2026، تقرر تعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليصبح (1500) دينار للدولار الواحد".واضافت "كما تقرر إيقاف العمل بقرار المرقم (413) لسنة 2026 المتعلق بالاستيفاء المسبق للرسوم ".