أرقام أولية تكشف ملامح موازنة 2027.. 217 تريليوناً للنفقات و43 تريليوناً عجزاً

وبحسب الأرقام التي نشرها المرسومي، تتوزع النفقات العامة بين 47.897 تريليون دينار للنفقات الاستثمارية و169.342 تريليون دينار للنفقات التشغيلية.وأشار إلى أن تعويضات الموظفين على الملاك الثابت تبلغ 68.125 تريليون دينار، بزيادة قدرها 8.951 تريليون دينار، فيما تبلغ مخصصات 33.032 تريليون دينار، بزيادة قدرها 8.329 تريليون دينار.وبلغ إجمالي الرواتب والرعاية الاجتماعية، وفق الأرقام الأولية، 101.157 تريليون دينار.وفي جانب الإيرادات، أوضح المرسومي أن الإيرادات العامة تقدر بـ174.234 تريليون دينار، منها 144.720 تريليون دينار إيرادات نفطية، فيما تبلغ الإيرادات غير النفطية 29.514 تريليون دينار.وتتضمن الإيرادات النفطية 127.020 تريليون دينار من صادرات النفط الخام، على أساس تصدير 4 ملايين برميل يومياً، وبسعر 58 دولاراً للبرميل، وبسعر صرف يبلغ 1500 دينار للدولار.ولفت إلى إدراج بند جديد للمرة الأولى يتعلق ببيع الخام إلى ، بقيمة 17 تريليون دينار، محسوباً على أساس سعر 40 دولاراً للبرميل وبكمية تبلغ 776 ألف برميل يومياً.كما بلغت الإيرادات المتوقعة من المعادن الأخرى 700 مليار دينار، بحسب الأرقام الأولية.وأشار المرسومي إلى أن العجز المخطط في موازنة عام 2027 يبلغ نحو 43 تريليون دينار.