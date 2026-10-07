ارتفاع كبير بأسعار الذهب في بغداد بالتزامن مع صعود الدولار

وبحسب أسعار أسواق الجملة في ، بلغ سعر بيع المثقال الواحد من الذهب عيار 21 للخليجي والتركي والأوروبي 978 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 974 ألف دينار، مقارنة بـ930 ألف دينار للمثقال أمس الثلاثاء.وسجل سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 نحو 948 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 944 ألف دينار.أما في محال الصاغة، فتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 980 و990 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 950 و960 ألف دينار.