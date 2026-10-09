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ليس 2027.. النفط توضح موعد الوصول إلى صفر حرق للغاز في العراق
اقتصاد
2026-10-09 | 11:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,413 شوهد
أوضحت
وزارة النفط
، اليوم الجمعة، أن الموعد المتوقع للوصول إلى صفر حرق للغاز في جميع الحقول العراقية هو نهاية عام 2029، وليس نهاية عام 2027، مؤكدة أن الموعد الأخير يتعلق باستثمار كامل كميات الغاز المحروق في
شركة نفط الشمال
.
وقال المتحدث باسم الوزارة، سليم
الركابي
، في بيان، إن التوضيح يأتي رداً على ما تداولته بعض الوكالات الإخبارية والفضائيات بشأن تصريح الوزارة حول الوصول إلى صفر حرق للغاز بنهاية عام 2027.
وأضاف أن ما نُشر على الموقع الرسمي للوزارة في مواقع التواصل الاجتماعي، نقلاً عن وكيل الوزارة لشؤون الغاز، كان يتعلق باستثمار كامل كميات الغاز المحروق في
شركة نفط الشمال
، وليس في جميع شركات الوزارة.
وأشار الركابي إلى أن الوصول إلى صفر حرق للغاز في جميع الحقول العراقية متوقع بنهاية عام 2029، من خلال مجموعة من المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً.
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