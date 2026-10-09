ليس 2027.. النفط توضح موعد الوصول إلى صفر حرق للغاز في العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة، سليم ، في بيان، إن التوضيح يأتي رداً على ما تداولته بعض الوكالات الإخبارية والفضائيات بشأن تصريح الوزارة حول الوصول إلى صفر حرق للغاز بنهاية عام 2027.وأضاف أن ما نُشر على الموقع الرسمي للوزارة في مواقع التواصل الاجتماعي، نقلاً عن وكيل الوزارة لشؤون الغاز، كان يتعلق باستثمار كامل كميات الغاز المحروق في ، وليس في جميع شركات الوزارة.وأشار الركابي إلى أن الوصول إلى صفر حرق للغاز في جميع الحقول العراقية متوقع بنهاية عام 2029، من خلال مجموعة من المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً.