رغم خصومات الـ37 دولاراً.. النفط العراقي يحقق سعراً صافياً عند 65 دولاراً للبرميل

وقال الخبير الاقتصادي إن سعر البيع لبرميل النفط الخام العراقي يبلغ حالياً نحو 65 دولاراً، على الرغم من الخصومات السعرية التي تمنحها " " للشحنات المصدرة عبر ، والتي تصل إلى 37 دولاراً للبرميل.وأضاف أن تعافي مستويات الشحنات النفطية يعزز التوقعات بارتفاع صادرات خلال الشهر الحالي، بما قد يدفع العائدات النفطية إلى مستويات قريبة من تلك التي حققها العراق قبل إغلاق المضيق.