الدولار يتراجع في بغداد مع انطلاق التداولات الصباحية

وبلغ سعر الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية 163,300 دينار مقابل 100 دولار، مقارنة بـ163,600 دينار المسجلة صباح أمس السبت.وفي محال الصيرفة، بلغ سعر بيع الدولار 163,750 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 162,750 ديناراً.