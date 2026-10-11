تراجع مفاجئ.. أميركا لا تستورد برميلاً واحداً من النفط العراقي خلال أسبوع

وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي واردات من النفط الخام من تسع دول رئيسية إلى 6.145 ملايين برميل يومياً، بزيادة قدرها 1.196 مليون برميل يومياً مقارنة بالأسبوع السابق، الذي بلغ فيه المعدل 4.949 ملايين برميل يومياً.وتصدرت كندا قائمة موردي النفط الخام إلى الولايات المتحدة بمعدل 3.891 ملايين برميل يومياً، تلتها فنزويلا بـ624 ألف برميل يومياً، ثم نيجيريا بـ376 ألفاً، وغيانا بـ354 ألف برميل يومياً.وحلت في المرتبة التالية بمعدل 301 ألف برميل يومياً، تلتها بـ228 ألف برميل، ثم بـ186 ألفاً، والأرجنتين بـ112 ألفاً، فيما بلغت الواردات من 73 ألف برميل يومياً.وتأتي هذه الأرقام في وقت تُعد فيه الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم، إذ يقدر استهلاكها بنحو 20 مليون برميل يومياً.