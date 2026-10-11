انخفاض طفيف بأسعار الذهب العراقي والأجنبي في بغداد

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عيار 21 بلغ 963 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 959 ألف دينار، بعد أن سجل سعر البيع أمس السبت 965 ألف دينار.وبلغ سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 نحو 933 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 929 ألف دينار.أما أسعار الذهب في محال الصاغة، فتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 965 و975 ألف دينار، في حين تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 935 و945 ألف دينار.