ارتفاع جديد.. أسعار الدولار تلامس الـ165 الفا

– اقتصادي

ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار في التعاملات المسائية لليوم الاحد.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 164750 دينارا مقابل 100 دولار.

بينما سجل سعر الشراء 163750 دينارا مقابل 100 دولار.

