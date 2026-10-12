ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية ببغداد

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في ، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عيار 21 بلغ 968 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 964 ألف دينار، مقارنة بسعر بيع بلغ 963 ألف دينار أمس الأحد.أما الذهب العراقي عيار 21، فقد بلغ سعر بيع المثقال الواحد منه 938 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 934 ألف دينار.وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع المثقال الواحد من الذهب الخليجي عيار 21 بين 970 و980 ألف دينار، في حين تراوح سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي بين 940 و950 ألف دينار.