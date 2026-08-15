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حظك اليوم: صفقات جديدة وتغيرات تفتح أبوابا للنجاح
أخبار الأبراج
2026-08-15 | 01:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية
282 شوهد
تحمل توقعات الأبراج ليوم 15 آب أجواءً مهنية متباينة، بين صفقات وأرباح مرتقبة لدى البعض، وحاجة إلى التريث وتأجيل بعض الخطوات لدى البعض الآخر. عاطفياً، تبرز أهمية الحوار والصراحة، فيما تتجه النصائح الصحية نحو الاهتمام بالنوم والنشاط البدني والنظام الغذائي.
برج الحمل
مهنياً: تعقد اليوم صفقات مهمة وتبرم اتفاقات جديدة قد تحقق لك أرباحاً جيدة وتدعم خطواتك المستقبلية.
عاطفياً: لا تلتزم الصمت، بل ناقش الحبيب في مختلف الأمور لتتعرف إليه أكثر وتعزز التقارب بينكما.
صحياً: خفف من تناول ثمار البحر، ولا سيما المقلية منها، واحرص على التنويع في نظامك الغذائي.
برج الثور
مهنياً: قد تجد نفسك في موقف ضعيف بسبب خبر يتعلق بأحد الأصدقاء أو تصرف أحد الزملاء، لذا من الأفضل تأجيل المفاوضات والمواعيد.
عاطفياً: تجنب إثارة المشكلات مع الشريك بسبب تدخلاتك المتكررة، وحافظ على هدوئك أثناء النقاش.
صحياً: الاهتمام بصحتك مسؤوليتك، فاحرص على القيام بكل ما يفيد جسمك ويحافظ على نشاطك.
برج الجوزاء
مهنياً: تكون أكثر تسامحاً مع زملائك، وتبادر إلى مساعدتهم في حل بعض المشكلات المستعصية، ما يعزز أجواء التعاون في العمل.
عاطفياً: لا تكرر أخطاءك تجاه الشريك، واحذر من التدخلات الخارجية وأصحاب النيات السيئة.
صحياً: الأرق ليلاً يسبب لك الإرهاق خلال النهار، لذا ابحث عن حل مناسب واستعن بأصحاب الاختصاص عند الحاجة.
برج السرطان
مهنياً: تزداد مثابرتك وتواصل الطريق الذي رسمته لنفسك في مجالك المهني الجديد، مع إصرار أكبر على تحقيق أهدافك.
عاطفياً: تمسك بأفكارك وثق بقراراتك، وقد تجد نفسك أمام فرصة لبدء علاقة عاطفية جديدة.
صحياً: ممارسة الرياضة بانتظام تساعدك على استعادة نشاطك، فاحرص على تخصيص وقت لها.
برج الأسد
مهنياً: تعود الأمور إلى مسارها الطبيعي، وتتطور الأوضاع بما يمنحك مزيداً من الراحة والاستقرار والاطمئنان.
عاطفياً: تفتح قلبك للشريك وتصارحه بمشاعرك وأفكارك، وتناقشان معاً قضايا مهمة تتعلق بمستقبلكما.
صحياً: حاول تقليل ساعات النوم واستبدال جزء من وقتك بنشاطات مفيدة للجسم، كالمشي أو السباحة.
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