أول تعليق سعودي على ارتفاع الوفيات خلال موسم الحج

وقال المسؤول لوكالة "فرانس برس" في أول تعليق رسمي على وفيات الحجاج: "الدولة لم تقصر، ولكن هناك سوء تقدير من الناس الذين لم يقدروا المخاطر التي سوف تحدث لهم".وفي وقت سابق، أشارت وكالة "فرانس برس" إلى وفاة المئات من الحجاج هذا العام بسبب الطقس الحار، معظمهم من المصريين والأردنيين.ووصلت درجات الحرارة هذا الأسبوع في السعودية إلى 45 درجة مئوية، وفي مكة سجلت 52 درجة.وفي السياق ذاته، رد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد على مقاطع فيديو "مسيئة" للمملكة بخصوص موسم الحج، تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.وأكد الأمير السعودي أن كثيرا من هذه الفيديوهات مفبرك ويحتوي على افتراءات لا أساس لها من الصحة.