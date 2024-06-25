15 شهيداً بينهم شقيقة هنية جراء قصف صهيوني طال منزلا بمخيم الشاطئ بغزة

السومرية نيوز – دوليات

ذكرت وسائل إعلامية، ان 15 فلسطينيا بينهم شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية استشهدوا في قصف صهيوني طال منزلا بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وعرف حتى الآن 9 أشخاص من أبناء عائلة هنية بينهم 5 نساء، فيما لا يزال عدد من الجثث تحت الأنقاض وسط محاولات لانتشالها.

واستشهد جراء القصف:





ناهض غازي هنية (أبو غازي)



-زوجته ايمان أحمد هنية (أم غازي)



-ابنه محمد ناهض هنية (إمام المسجد الغربي)



-إسماعيل ناهض هنية



-مؤمن ناهض هنية



-زهر ناهض هنية



-شهد ناهض هنية



-آمال ناهض هنية زهر عبد السلام هنية (أم ناهض)ناهض غازي هنية (أبو غازي)-زوجته ايمان أحمد هنية (أم غازي)-ابنه محمد ناهض هنية (إمام المسجد الغربي)-إسماعيل ناهض هنية-مؤمن ناهض هنية-زهر ناهض هنية-شهد ناهض هنية-آمال ناهض هنية

يذكر أن إسماعيل هنية فقد 3 من أبنائه هم حازم وأمير ومحمد و3 من أحفاده، في قصف صهيوني استهدف سيارة بمخيم الشاطئ غرب غزة نيسان الماضي.

وفي 21 تشرين الثاني 2023 لقي جمال محمد هنية الحفيد الأكبر لإسماعيل هنية مصرعه في قصف صهيوني وذكرت وسائل إعلام فلسطينية حينها أنه استشهد هو وابنته.

كما استشهدت الحفيدة الصغرى لإسماعيل هنية رؤى همام في الـ10 من تشرين الثاني 2023 في قصف صهيوني استهدف منزل ذويها في قطاع غزة.