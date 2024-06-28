الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي يستهل مهامه في بيروت بلقائه بري

ورسميا يتولى باعبود في الأول من تموز/يوليو 2024، منصبه الجديد في مقر الاتحاد القائم حاليا في بيروت. وقد قام بزيارة بروتوكولية قبل مباشرة مهامه أميناً عامًا للاتحاد بلقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.وحضر اللقاء مع الرئيس بري الأمين العام السابق للاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة، وأمين عام مجلس النواب عدنان ظاهر، ومدير العلاقات البرلمانية في الأمانة العامة للاتحاد سمير نيحاوي.وكان المؤتمر السادس والثلاثون للاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد في الجزائر في 26 -27 أيار/مايو الماضي، أصدر قرارا بالإجماع تعيين الأمين العام الجديد باعبود، حيث تولى منصب الأمين العام المساعد للجان والمعلومات بمجلس الشورى العماني ما بين عامي 1997 و2020.