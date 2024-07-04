طائرة تهبط اضطراريا بعد تقديم وجبات "فاسدة" للمسافرين

وفي التفاصيل، غادرت طائرة A330، التي كان على متنها 277 راكبًا، مطار ديترويت ميتروبوليتان واين كاونتي قبل الساعة 11 مساءً بقليل . ليتم تحويلها إلى مطار جون إف كينيدي الدولي بعد اكتشاف أن جزءًا من وجبات الطعام الرئيسة على متن الطائرة قد فسد.وبحسب بيانات موقع FlightRadar24، كانت الطائرة التابعة لشركة دلتا تحلق فوق سان بيير وميكلون، جنوب نيوفاوندلاند الكندية، عندما تم تحويل مسارها.وذكرت التقارير أن طاقم الطائرة قرر هبوط الطائرة بعد التشاور مع خبراء طبيين.وحتى الآن، لم تكشف شركة الطيران عن كيفية اكتشاف الطعام الفاسد، ولم تقدم معلومات عن عدد الركاب الـ 277 الذين تناولوا الوجبات الملوثة، أو ما إذا كان أي منهم أظهر أعراض التسمم الغذائي.وتحقق شركة دلتا حاليًا في الحادث، حيث أصدرت بيانا تضمن اعتذارًا لعملائها، جاء فيه: "تحولت رحلة دلتا رقم 136 من ديترويت إلى أمستردام إلى مطار جون إف كينيدي في نيويورك في وقت مبكر من صباح الأربعاء بعد ورود تقارير عن فساد جزء من الوجبات الرئيسة على متن الطائرة".