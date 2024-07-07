إيران والعراق يتفقان على إعادة فتح الأسواق الحدودية

وأشار ممثل أهالي مدينة "سقز" وبأنه في مجلس الشورى الإسلامي، محسن بيغلري، وبحديث صحفي، إلى لقائه مع قائد حرس الحدود الايراني، العميد احمد علي كودرزي بخصوص مراجعة أوضاع الأسواق الحدودية في ولايات "سيرانباند، هنغزال، غليسور بأنه، وسيف سقز"؛ وأبلغ عن موافقة حرس الحدود على إعادة فتح هذه الأسواق الحدودية.ووصف ممثل أهالي سقز وبأنه في البرلمان إعادة فتح الأسواق الحدودية لهاتين المدينتين الحدوديتين بأنه مطلب عام للأهالي، وفقا لوكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية.وأضاف: "من حسن الحظ أن قيادة حرس الحدود وافق على إعادة فتح حدود كوردستان بنسبة 100%".