وفيات جراء حرّ غير مسبوق

السومرية نيوز – دوليات

لقي شخص مصرعه في ولاية كاليفورنيا الأمريكية جراء موجة حر شديد تجتاح المناطق الغربية في الولايات المتحدة، حيث سجلت درجة حرارة قياسية في لاس فيغاس.

ووفقا لبيانات الأرصاد الجوية على منصة "إكس"، فسجلت لاس فيغاس أمس الأحد الطقس الأكثر سخونة في تاريخ الأرصاد الجوية، حيث ارتفعت درجة الحرارة إلى 48.9 درجة مئوية.

وتم تسجيل الرقم القياسي السابق للمدينة وهو 47.2 درجة مئوية في عام 2017.

وفي وادي الموت الواقع في كاليفورنيا المجاورة لنيفادا تم تسجيل ارتفاع درجة الحرارة إلى 53.9 درجة مئوية خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقالت قناة ABC News: "إن "شخص واحد لقي مصرعه وتم نقل آخر إلى المستشفى... في وادي الموت في كاليفورنيا".

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس الحار للغاية في كاليفورنيا حتى 11 تموز الجاري على الأقل.