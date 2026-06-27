ترامب يهاتف عون بعد توقيع الاتفاق الإطاري

أفاد موقع أمريكي، السبت، بأن الرئيس الأمريكي اتصل بالرئيس اللبناني بعد توقيع الاتفاق الإطاري.

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وقال "أكسيوس" عن مسؤولين، " أجرى اتصالا مع وهنأه على توقيع الاتفاق الإطاري مع ".

الى ذلك، قالت الرئاسة ، " تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي هنأه فيه على توقيع اتفاق الإطار"، مضيفة "عون أكد في الاتصال مع ترمب أن سوف تتحمل مسؤولياتها في تنفيذ الاتفاق".



ولفتت الى أن "عون أعرب لترامب عن أمله أن تسهم في منع أي خرق للاتفاق وتأمين الوفاء بكل الالتزامات"، مؤكدة أن "عون أعرب لترامب عن أمله أن تضغط واشنطن على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها بالجنوب".

وأعلنت وإسرائيل والولايات المتحدة، أمس الجمعة، التوصل إلى اتفاق إطار ثلاثي في العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك عقب محادثات استضافتها الأخيرة، فيما بدأت مراسم التوقيع على نص إطار العمل المشترك بين لبنان وإسرائيل.