بسبب حدث استثنائي.. مسجد باريس يعلق صلاة الظهر يوما واحدا

وقال مسجد باريس الكبير في بيان له نشره عبر موقعه الرسمي أنه "بسبب هذا الحدث الاستثنائي والفريد من نوعه في تاريخ المؤسسة، والأبعاد الأمنية المصاحبة له، سيضطر مسجد باريس إلى إغلاق أبوابه بين الساعة 12 ظهرا والساعة 5 مساء يوم الأحد 14 تموز".وأضاف: "لذلك لن نتمكن من إقامة صلاة الظهر وندعو المصلين للذهاب إلى المساجد المحيطة.. نشكرهم على تفهمهم ونعتذر عن الصعوبة التي سببناها".وستعبر الشعلة الأولمبية العاصمة باريس يومي الأحد 14 والاثنين 15 تموز.