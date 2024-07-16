ممنوع قطع الأشجار في القاهرة!

وقرر محافظ القاهرة رئيس هيئة نظافة وتجميل وانارة القاهرة إقامة مشتل بكل حي، على أن يتم بيع الأشجار فيه بأسعار رمزية للمواطنين ليتمكنوا من زراعتها والعناية بها ".ويأتي هذا القرار بسبب استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أزمة "قطع الأشجار" في مصر، حيث أثيرت موجة من الغضب بعد انتشار منشورات توثق عمليات قطع الأشجار في العديد من المدن المصرية.وأكد وقتها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن عملية قطع الأشجار هدفها تحويل أحياء بأكملها إلى مشروعات عقارية، حيث إنه إلى جانب إزالة مئات المنازل، قطعت آلاف الأشجار لتوسيع الطرق.