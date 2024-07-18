نيران غضب البنغلاديشيين تلتهم مقر التلفزيون.. التظاهرات تتجدد

والخميس، كتبت المحطة في منشورات على صفحتها بموقع فيسبوك تقول: "حريق كارثي في هيئة الإذاعة والتلفزيون العام يمتد بسرعة".وأضافت: "نسعى لتعاون خدمة الإطفاء. هناك العديد من الناس عالقون في الداخل"، مشيرة إلى أن "مئات المتظاهرين أضرموا النار في مبنى الاستقبال".وفي وقت سابق اليوم، ارتفعت حصيلة الاحتجاجات الطالبية في بنغلاديش إلى 32 قتيلا الخميس، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مستشفيات في مختلف أنحاء البلاد.وقال مساعد مدير أحد المستشفيات محفوظ آرا بيغوم لوكالة فرانس برس إنه "تم إحضار أربع جثث إلى هنا، وكلها مصابة برصاص مطاط".فيما أبلغت مستشفيات أخرى عن ثلاث وفيات، إضافة الى تسع وفيات كان أبلغ عنها سابقا.والاحتجاجات على مستوى البلاد تعتبر الأكبر منذ إعادة انتخاب رئيسة الوزراء الشيخة حسينة لولاية رابعة.وتحولت مظاهرات الطلاب ضد نظام الحصص في الوظائف الحكومية إلى احتجاجات دامية يغذيها ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.ويعاني نحو خُمس سكان بنغلاديش البالغ عددهم 170 مليون نسمة، من البطالة والبقاء خارج منظومة التعليم.