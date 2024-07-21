أول تعليق لهاريس بعد تأييد ترشيحها: سنهزم ترامب

أشادت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بالقرار "الوطني" الذي اتخذه الرئيس جو بايدن الأحد بعدم الترشح لولاية ثانية، وتعهدت بالفوز بترشيح الحزب الديمقراطي وهزيمة دونالد ترامب.

وقالت في بيان "بهذا الصنيع الوطني المتفاني، يفعل الرئيس بايدن ما فعله طوال حياته في الخدمة: وضع الشعب الأميركي وبلدنا فوق كل اعتبار".



وأضافت هاريس "يشرفني أن أحصل على تأييد الرئيس ونيّتي هي كسب هذا الترشيح والفوز به.... سأبذل كل ما في وسعي لتوحيد الحزب الديمقراطي - وتوحيد أمتنا - لهزيمة دونالد ترامب".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان صدر اليوم الأحد، أنه لن يترشح لفترة رئاسية جديدة في انتخابات 2024، مؤكدًا أنه سيركز على أداء واجباته كرئيس لبقية فترة ولايته.

كما أعلن بايدن بعد نصف ساعة من انسحابه أنه يؤيد ترشيح الحزب الديموقراطي نائبته كامالا هاريس لانتخابات 2024 الرئاسية.

وعلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السابق الانتخابي، وقال ترامب في تصريح صحفي ان "هزيمة كامالا هاريس ستكون أسهل من هزيمة بايدن".