ما حقيقة سقوط طائرة مصرية ومصرع جميع ركابها

وأكدت الوزارة في منشور على فيسبوك أن "هذه الأخبار عارية تمامًا عن الصحة".وأهابت وزارة الطيران المدني "بجميع وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي توخى الدقة والحذر، قبل نشر، أو تداول أي أخبار، أو معلومات، قد تثير البلبلة والقلق بين المواطنين".كما أكدت، "ضرورة الاعتماد على البيانات الإعلامية الرسمية".ولم يوضح منشور الوزارة تفاصيل أخرى بشأن الخبر غير الصحيح عن سقوط الطائرة أو يحدد هوية مطلقه.