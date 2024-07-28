بلجيكا تطلب من رعاياها مغادرة دولة عربية "فوراً"

ونصحت الخارجية البلجيكية، مواطنيها الموجودين في لبنان بالمغادرة في ضوء التطورات الأخيرة بالمنطقة.وناشدت الخارجية البلجيكية، مواطنيها بعدم السفر إلى "إسرائيل" والقدس والأراضي الفلسطينية ولبنان في ضوء التطورات الأخيرة بالمنطقة.وتأتي التحذيرات البلجيكية على ضوء الانفجار الذي وقع أمس السبت، بمنطقة "مجدل شمس" وأسفر عن مقتل 12 شخصا وفق إحصاءات إسرائيلية.