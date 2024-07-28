أردوغان "يصفع" طفلا صغيرا (فيديو)

🚨⚡ غير عادي:
الرئيس التركي أردوغان يصفع "طفلاً صغيراً" لم يقبل يده.
خلال حفل أقيم في ريزي، حيث أعطى أردوغان للعائلات مفاتيح الشقق الجديدة.
وبعد ذلك، ظل الطفل يقبل يده، وأعطاه الزعيم التركي المال.
- الإعلام التركي يكتب وينشر هذا الفيديو. pic.twitter.com/3jVhQ4cb08
— الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) July 28, 2024
🚨⚡ غير عادي:
الرئيس التركي أردوغان يصفع "طفلاً صغيراً" لم يقبل يده.
خلال حفل أقيم في ريزي، حيث أعطى أردوغان للعائلات مفاتيح الشقق الجديدة.
وبعد ذلك، ظل الطفل يقبل يده، وأعطاه الزعيم التركي المال.
- الإعلام التركي يكتب وينشر هذا الفيديو. pic.twitter.com/3jVhQ4cb08