أردوغان "يصفع" طفلا صغيرا (فيديو)

صفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طفلا لم يقبل يده خلال لقاء الرئيس مع ممثلي المنظمات الأهلية في ولاية ريزة شمال شرق البلاد أمس السبت.

وبعد إلقاء كلمته، قام أردوغان بتسليم مفاتيح الشقق الجديدة إلى عائلات متضررة من الكوارث الطبيعية، وحينها صعد طفلان إلى المنصة.



وفي فيديو متداول، مد أردوغان يده إلى الطفلين لتقبيلها، وبعد أن لم يقبل أحد الطفلين، الذي يقدر عمره بحوالي 5 سنوات، يده ونظر إليه لفترة من الوقت، صفعه أردوغان بخفة.