روسيا تعلن تدمير 72 "مسيرة معادية" فوق مناطقها

أفادت في بيان، الأحد، بتدمير 72 مسيرة جوية معادية فوق مناطق خلال 12 ساعة اليوم.

وقالت في بيانها: "خلال يوم الأحد، في الفترة من الساعة الساعة 8:00 إلى الساعة 20:00 بتوقيت ، اعترضت أنظمة الإنذار للدفاع الجوي ودمرت 72 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناحين".

وكشفت الوزارة أن المسيرات كانت "فوق مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وكالوغا، وكورسك، وأوريول، وسمولينسك، وتفير، ومنطقة موسكو، وإقليم كراسنودار، وجمهورية ، وبحر آزوف".