الخطوط الجوية اللبنانية توضح بشأن الرحلات في مطار بيروت (وثيقة)

وقالت الشركة بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، انه "تعلن شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية ان رحلاتها ليومي 29 و 30 تموز 2024 ستبقى على حالها باستثناء 5 رحلات من اصل 35 رحلة تم تأخير عودتها الى صباح 30 تموز 2024 بدلا من وصولها بعد منتصف الليل، وذلك لاسباب تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج".الوثيقة ادناه: