هل ستشن إسرائيل حرباً شاملة على لبنان؟

السومرية نيوز – دولي

استبعد الصحفي اللبناني جوني منير، اليوم الاثنين، شن اسرائيل حرباً شاملة على لبنان.

وقال منير في تصريح للتلفزيون اللبناني اطلعت عليه السومرية نيوز، ان "قرار البيت الأبيض لا يريد سياسة الحرب المفتوحة لإسرائيل"، مبينا ان "نتنياهو لو أراد الحرب مع لبنان فانه يعرف يقينا انه سيكون هناك تدخل من ايران والفصائل الأخرى في العراق وسوريا واليمن".

وأضاف "استحالة ان تذهب إسرائيل الى حرب مع لبنان من دون الموافقة الأميركية وهي غير موجودة"، لافتا الى ان "أمريكا لا تعارض ان يقوم نتنياهو القيام بضربة محدودة في لبنان".

وحذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الاثنين، من عواقب "الهجوم الإسرائيلي" على لبنان، مشيرا الى "عواقب وخيمة".

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن بزشكيان أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي بأن "أي هجوم إسرائيلي محتمل على لبنان سيكون له عواقب وخيمة".

ويأتي هذا التحذير بينما تدرس "إسرائيل"، ردا على حزب الله على هجوم صاروخي من لبنان خلال عطلة نهاية الأسبوع أدى إلى مقتل 12 شابا في مرتفعات الجولان المحتلة.

واتهمت "إسرائيل"، حزب الله بالوقوف خلف الضربة الصاروخية التي أدت إلى مقتل 12 فتى وفتاة، وقد نفى الحزب "أي علاقة" له بالهجوم، وفقا لوكالة "فرانس برس".