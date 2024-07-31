يختفون في العراق ويصورون فيديوهات أمام النساء في دبي.. باكستان "محرجة" من سلوكيات عمالها

وقال المسؤولون ان 96% من مواطنينا يذهبون إلى دول الخليج، ويخرج 6 إلى 8 الاف شخص من البلاد سنويا، في حين يعود أيضًا 2-3 آلاف شخص.وبحسب تقارير ومعلومات نقلتها وسائل اعلام باكستانية، فأن هناك مشاعر مناهضة لهجرة الباكستانيين في هولندا وفرنسا والولايات المتحدة، واختفى عدد غير معروف من الأشخاص في العراق، فيما قال مسؤولون في وزارة المغتربين الباكستانيين إننا نرسل بانتظام ما بين 6 إلى 8 آلاف شخص عبر الحدود، ومع ذلك يتم القبض عليهم في القوارب، فهم يفسدون صورة باكستان، وقد سئم الغرباء منا.وقال المسؤولون إن النساء يجلسن في دبي ويبدأ الباكستانيون في إنتاج مقاطع فيديو أمامهن، ويبدأ المدونون الباكستانيون في دبي بسؤال الناس عن غزة، وستنشأ مشاكل إذا لم يتم تدريب الناس على تحسين سلوكهم.ويوضحون أيضا ان "راتب الممرضة الواحدة في دول الشرق الأوسط أكثر من ستة عمال، لكن الممرضات الباكستانيات يعانين من مشكلة في دول الخليج، الشعب الكويتي يقول ان الممرضات الباكستانيات لا تتعلم لغتهم، الممرضة تبقى في الكويت 6 أشهر ثم يتم ارسالها الى أوروبا، وقطر تقول أن العمالة الباكستانية غريبة إذا كان العمال يرتدون خوذة، فالباكستانيون يرفضون، والسعودية قالت إن التطور هو نهجنا، وسنعطي وظيفة لمن يخلص في هذا الاختبار".وقال المسؤولون إن توجهات الشرق الأوسط انتقلت الآن إلى العمالة من أفريقيا، وهذا أمر مقلق بالنسبة لنا، فالعمالة الأفريقية أرخص من العمالة لدينا".