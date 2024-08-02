اليونان تعلن حالة تأهب قصوى.. ماذا يجري؟

وذكرت صحيفة “كاثميرني” اليونانية أنه تم وضع خدمة الاستخبارات الوطنية اليونانية والسلطات المضادة للإرهاب في اليونان في حالة تأهب قصوى بعد تلقي تحذير من وكالات الأمن الأجنبية حول محاولة محتملة لاستهداف هدف ذي صلة بإسرائيل في اليونان.وأضافت الصحيفة أن الاستخبارات الوطنية اليونانية تتعاون – بشكل وثيق – مع نظرائها “الأجانب”، ولديها خطوط اتصال مفتوحة معهم، بما في ذلك مع قبرص، والتي حاولت إيران أيضا تنفيذ هجوم فيها، وكانت أحدث حالة مسجلة في ديسمبر 2023.وأكد مسؤول في وزارة حماية المواطن – لصحيفة كاثيميريني – أن “مستوى التأهب قد زاد”، فيما أكدت الجهات المعنية من أجهزة الاستخبارات والأمن في البلاد نقل المعلومات من الخارج حول هجوم محتمل داخل الحدود اليونانية.وتشير التقييمات من المسؤولين اليونانيين والأجانب إلى إمكانية حدوث محاولة قريبة لـ “الانتقام” بهجوم ضد هدف إسرائيلي، ليس في إسرائيل، بل في دولة ثالثة.وذكرت “كاثميريني” أن بعض الوكلات الأجنبية أدرجت اليونان كدولة مرشحة لهذا النوع من الهجمات.ومع ذلك، وفقا لمصادر مطلعة، لا توجد معلومات واضحة حول هدف معين أو تاريخ محدد للهجوم. كما يوجد قلق من احتمال محاولة مواطنين أجانب عبور اليونان بهدف تنفيذ هجوم في دولة أخرى.