انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في الهند

أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الجمعة، بوقوع انفجار قرب سفارة إسرائيل في الهند.

وبحسب الإعلام الاسرائيلي، فإن قوات الامن فرضت حراسه مشدده على السفارة الإسرائيلية في الهند بعد الانفجار.



ولم يتبين ما اذا كان الانفجار قد اوقع خسائر أم لا.