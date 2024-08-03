غداً أو بعده.. "مُنجم" يتوقع حرباً عالمية ثالثة

وتحول المنجم الهندي كوشال كومار، إلى النسخة الهندوسية من علم التنجيم التي تسمى "الفيدا" وأعلن أنه "لم يتبق سوى أيام قليلة لاندلاع الحرب العالمية الثالثة".وقال كوشال كومار: "أعرف بالضبط متى ستندلع الحرب العالمية الثالثة، في الرابع أو الخامس من أغسطس".وأضاف: "ظهرت في وسائل الإعلام عدد من التقارير المثيرة للقلق في مناطق حرب أخرى حول العالم خلال شهري يونيو ويوليو 2024، خاصة يومي 27 و30 يوليو، وبسبب عدد من القضايا المثيرة للقلق والخطيرة فمن المتوقع أن تؤدي وتيرة الأحداث في النقاط الساخنة حول العالم، بما في ذلك إسرائيل، إلى اندلاع حرب واسعة النطاق، وسيتطلب يومي 4 و5 أغسطس أقصى درجات الحذر".وتنبأ كوشال كومار من قبل بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وبعدها تحققت تنبؤاته.كما توقع حربا عالمية ثالثة في 18 يونيو الماضي، لكن تنبؤاته بشأن ذلك لم تكن صحيحة.