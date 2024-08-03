غارة "إسرائيلية" جديدة على جنوب لبنان

وأفاد موقع "الجزيرة نت"، أن "إسرائيل شنت غارة على بلدة كفركلا جنوبي لبنان"، مشيرا الى أن "صفارات إنذار تدوي في ناحل عوز بغلاف غزة".

وتواجه المنطقة خطر اتساع دائرة الصراع بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، يوم الأربعاء الماضي، واغتيال القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ل‍بيروت، الثلاثاء.