هل فرضت سوريا تأشيرة دخول على اللبنانيين.. اليكم الحقيقة

لكن هذا الادّعاء غير صحيح، وما زال اللبنانيون قادرين على دخول سوريا المجاورة من دون تأشيرة، وفقاً للسلطات.وجاء في المنشورات المتداولة على مواقع التواصل من فيسبوك وأكس، "على المواطنين اللبنانيين الراغبين في زيارة سوريا تقديم طلب للحصول على تأشيرة دخول (فيزا) من السفارة المعتمدة في لبنان قبل السفر".وتأتي هذه المنشورات مع تفاقم المخاوف من اندلاع حرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، ولا سيّما بعد اغتيال القياديّ البارز في حزب الله فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية قرب بيروت.وكذلك تأتي بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيّة في طهران الأسبوع الماضي، في عملية نُسبت إلى إسرائيل.ومنذ بدء التصعيد على خلفيّة الحرب في غزّة، يُعلن حزب الله استهداف مواقع عسكرية وتجمّعات للجنود في بلدات بشمال إسرائيل، بينما تؤكد الأخيرة شنّ عمليات قصف جوي ومدفعي تطال "بنى تحتية" للحزب.وتأتي هذه المنشورات أيضاً في وقت يواجه فيه السوريون الراغبون بالدخول إلى لبنان صعوبات عديدة، ومتطلبات يُشترط توفرها للعبور نحو الأراضي اللبنانية، وهو ما يدفع سوريين منذ أشهر للمطالبة بمبدأ المعاملة بالمثل.فبعد تداول تلك الأنباء بشكل واسع على صفحات مواقع التواصل، نشرت صفحة السفارة السورية في بيروت بياناً ينفي هذه الإدعاءات.وقالت السفارة، أنه "تُبيّن سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت أن هذا الخبر غير صحيح بالمطلق، وأنه لم يطرأ أي تعديل على إجراءات دخول المواطنين اللبنانيين إلى سوريا".