القضاء الإيراني يكشف آخر تطورات التحقيق بعملية اغتيال هنية

وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني اصغر جهانجير، ان تكهنات الصحف والفضاء الإلكتروني حول الموقوفين في هذه القضية غير صحيحة، ولم يتم اعتقال أي شخص في قضية اغتيال إسماعيل هنية حتى الآن.وشدد على ان اغتيال الشهيد هنية في طهران سيقابل بالتأكيد برد شجاع من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذكر أن دور الحكومة الأمريكية في دعم وتوجيه النظام الصهيوني الشرير لا يمكن إخفاءه.وأشار الى ان هذه القضية تتيح إمكانية الملاحقة القانونية والجنائية أمام السلطات الدولية وستستخدم الجمهورية الإسلامية أيضًا هذه الصفة لتقديم شكوى إلى السلطات الدولية.وكانت وسائل اعلام أمريكية قد كشفت في وقت سابق عن اعتقال السلطات الإيرانية 20 شخصا بينهم ضباط ومنتسبون في الأجهزة الأمنية الإيرانية بشأن قضية اغتيال هنية.