بريطانيا تستنفر آلاف الشرطة

وقالت وزيرة العدل هايدي ألكسندر لإذاعة بي بي سي 4 يوم الثلاثاء إن الحكومة أفرغت 500 مكان إضافي في السجون وجندت 6000 ضابط شرطة متخصص للتعامل مع العنف المستمر.واضافت "سنتأكد من أن أي شخص يتم الحكم عليه بعقوبة الحبس نتيجة أعمال الشغب والاضطرابات، سيكون هناك مكان في السجن ينتظره".وتشهد عدة مدن بريطانية أعمال عنف يقودها اليمين المتطرف، والتي اندلعت بعد مقتل ثلاث فتيات الأسبوع الماضي.واعتقلت الشرطة البريطانية أكثر من 378 شخصا.وتعرض ضباط في بلفاست بأيرلندا الشمالية للهجوم عندما حاول مثيرو الشغب إشعال النار في متجر يملكه مواطن أجنبي.وعقد رئيس الوزراء كير ستارمر، يوم الاثنين، اجتماعا طارئا للوزراء ورؤساء الشرطة لمناقشة الاضطرابات.وقال ستارمر لوسائل الإعلام بعد اجتماع يوم الاثنين إن الحكومة "ستعمل على تعزيز العدالة الجنائية" لضمان "سرعة العقوبات".