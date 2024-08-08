تركيا تعلن تحييد قناص من تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق

ووفقا لموقع "الاناضول" التركي، فإن القناص الملقب بـ"عزيز جبار"، كان يستعد لمهاجمة قاعدة القوات المسلحة التركية في هاكورك.وأضاف أنه كان من المتوقع أن يحاول القناص التسلل إلى منطقة القاعدة العسكرية وإجراء الاستطلاع والمراقبة وتنفيذ هجوم ببندقية قنص، بناء على تعليمات قيادات التنظيم.وأوضح أن الاستخبارات التركية أصدرت مسبقا مذكرة بحث واعتقال بحق القناص لارتكابه أعمالا إرهابية.وأفادت أن القناص انضم إلى تنظيم "بي كي كي/ كي جي كي" عام 2014، وتوجه إلى منطقة كارة شمالي العراق عام 2015 وتلقى تدريبات مسلحة وأيديولوجية، وفي عام 2018 شارك في أنشطة في منطقة قنديل وأخيرا في هاكورك.