رد ترامب على سؤال حول احتمالية ارسال قوات برية الى ايران

وقال ، ردا على سؤال حول احتمال شن عملية برية: "لماذا أرسلها إلى هناك (القوات البرية) عندما يكونون (إيران) قد تم القضاء عليهم تماما أو شيء من هذا القبيل".وأشار إلى أن "القوات الأمريكية حققت تقدما كبيرا في العمليات الجوية ضد الأهداف الإيرانية، ما قلل من الحاجة إلى تدخل بري واسع النطاق".ويأتي هذا التصريح في وقت سبق أن كشفت فيه تقارير إعلامية عن أن ترامب كان قد أوقف في ايار الماضي خططا عسكرية متقدمة للاستيلاء على اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب.وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي، الجنرال دان كين، قد أطلع ترامب على خيارات العملية البرية، غير أن الرئيس الأمريكي قرر التريث بعد تحذيرات من أن الخطوة قد تؤدي إلى رد إيراني عنيف وخسائر بشرية كبيرة، وتُزج بالاقتصاد العالمي في مزيد من الاضطرابات.وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق بأن إرسال قوات برية إلى سيكون "مضيعة للوقت"، في إشارة إلى تفضيله لاستمرار الحملات الجوية والقصف، معتمدا على ما وصفه بـ"التقدم الأسرع من المتوقع" الذي أحرزته الضربات الجوية ضد البنية التحتية العسكرية الإيرانية.