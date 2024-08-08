واشنطن تعلن وصول طائرات "إف-22" إلى الشرق الأوسط

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مساء الخميس، عن وصول طائرات "إف-22" إلى الشرق الأوسط.

وقالت القيادة في بيان مقتضب، "وصلت طائرات "إف-22" إلى المنطقة للتخفيف من إمكانية التصعيد الإقليمي".

وتواجه منطقة الشرق الأوسط، خطر اتساع دائرة الصراع بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، واغتيال القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ل‍‍بيروت قبل أيام.