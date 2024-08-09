ماسك لمادورو: سنحرق شواربك

السومرية نيوز – دولي

توعد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك مازحا باستخدام الليزر الفضائي ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ردا على حجب شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" في البلاد.

وسأل أحد مستخدمي "إكس" ماسك عما إذا كان يقوم بإعداد أشعة ليزر فضائية للرد على قرار مادورو الذي أعلن الخميس أن شبكة "إكس" ("تويتر" سابقا) انتهكت التشريعات الفنزويلية عدة مرات، وبالتالي سيتم تعليق عملها في البلاد لمدة 10 أيام.

وكتب ماسك في إشارة إلى مادورو: "سنحرق شواربه من الفضاء!".

وسبق للرئيس الفنزويلي أن اتهم الولايات المتحدة وإيلون ماسك شخصيا بإدارة الاحتجاجات ضد نتائج الانتخابات الرئاسية في فنزويلا، والتي اندلعت في أعقاب إعلان السلطات فوز مادورو بولاية رئاسية جديدة.