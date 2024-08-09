البرلمان الإيراني: من خاضوا الحرب يعرفون أهمية السلام

وجاءت تصريحات قاليباف، أمام حشد من رجال الدين في طهران، وذلك في ظل تصاعد التوتر بين إيران على خلفية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي.وقال قاليباف: "أولئك الذين قاتلوا للدفاع عن البلاد كانوا الأكثر سلمية"، مضيفاً "إذا تمكنا من الوصول إلى مصالحنا من خلال التفاوض، فسوف نتفاوض".واعتبر قاليباف، الذي ترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة وخسرها، أن "التفاوض هو وسيلة للنضال وتحقيق المصالح"، مبيناً "إذا كان بوسعنا أن نحقق أهدافنا من خلال المفاوضات، أليس من الحكمة أن نتبعها عوضا عن الحرب وإراقة الدماء؟".وصعّد المسؤولون في إيران من لهجة التهديدات ضد إسرائيل، وتوعدوا بأن الرد سيكون حتمياً ضد إسرائيل على خلفية اغتيال هنية.فيما أعلنت الولايات المتحدة استعدادها للدفاع وحماية إسرائيل، في حال تعرضت لهجوم من قبل إيران وحلفائها في المنطقة، من بينهم ميليشيا حزب الله اللبناني.