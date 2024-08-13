البنتاغون تعلن: سنرسل غواصة لمساعدة إسرائيل

​أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الثلاثاء، أنها سترسل غواصة الى المنطقة لمساعدة "إسرائيل".

وقالت البنتاغون "نواصل مراقبة الوضع في الشرق الأوسط عن كثب ونعمل على تهدئة التوترات في المنطقة".

وأضاف "سنرسل الغواصة "يو إس إس جورجيا" إلى المنطقة المركزية لمساعدة إسرائيل، ونواصل التركيز على تأمين وقف إطلاق النار في غزة كجزء من صفقة الرهائن".

يشار الى أن منطقة الشرق الأوسط، تواجه خطر اتساع دائرة الصراع بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، واغتيال القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ل‍‍بيروت قبل أيام.