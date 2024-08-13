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هجوم صاروخي يستهدف مواقع إسرائيلية في "الجليل الأعلى"
دوليات
2024-08-13 | 16:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
7,071 مشاهدة
استهدف هجوم صاروخي، مساء الثلاثاء، مواقع إسرائيلية عدة في منطقة "الجليل الأعلى".
وأفاد موقع "الجزيرة نت"، أن
"أكثر من 20 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى".
وأضاف أن "صفارات الإنذار دوت في عدة بلدات في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل، منها بلدة ميرون".
وتواجه منطقة الشرق الأوسط، خطر اتساع دائرة الصراع بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، واغتيال القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت قبل أيام.
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