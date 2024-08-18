السفير الإيراني للزائرين: زيارة الأربعين ليست "مجانية".. وتهمنا كرامتكم

وقال ال صادق، في تصريحات نقلتها وكالة ايسنا الإيرانية، إننا "تمكنا هذا العام من تقديم تسهيلات جديدة لرعاية زوار الأربعين الحسيني من الإيرانيين، بتوسيع الاتفاق مع الجانب العراقي لتشمل الحركة السهلة في الحدود الأربع خسروي ومهران وجذبة والشلامجة، حيث يعبر الحجاج الحدود دون توقف طويل، بعد ان تم تطبيق هذه التسهيلات في منفذين فقط العام الماضي.وأكد أنه "من المهم بالنسبة لنا الحفاظ على كرامة ومكانة الزوار الإيرانيين، فمثلاً ماذا يأكلون أو أين ينامون"، مطالبا زوار الأربعين الحسيني بـ"اختصار الرحلة والبقاء في العراق لمدة أقصاها خمسة أيام".وتابع: "لقد شددت على هذه المسألة العام الماضي والآن أقول إن رحلة الأربعين هي رحلة رخيصة، ولكنها ليست مجانية ويتعين على الحجاج أن يدفعوا مقابل خدمات مثل النقل، لذلك يجب أن يكون لدى الحجاج أموال معهم".